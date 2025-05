Educação realiza oficina culinária de tilápia para merendeiras da rede municipal A inclusão do peixe na merenda escolar também está alinhada com os parâmetros internacionais que valorizam o alimento regional, desenvolvimento... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h36 ) twitter

A inclusão do peixe na merenda escolar também está alinhada com os parâmetros internacionais que valorizam o alimento regional, desenvolvimento sustentável e segurança alimentar. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), em parceria com a empresa Naturale Fish, promoveu nesta semana, a Oficina Culinária do Peixe Tilápia. A oficina prática foi ministrada pelo Chef Mauricio Meurer e teve como público-alvo 120 merendeiras que atuam como técnicos em Nutrição Escolar nas unidades da rede municipal de Várzea Grande. O evento contou com a presença do secretário Cleiton Marino Santana e do superintendente operacional do Sistema Escolar, Jair Aragon.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa iniciativa que promete transformar a alimentação escolar!

