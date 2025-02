Educação restabelece abastecimento e garante normalidade das aulas nas escolas da rede municipal São cerca de 30 atendimentos por dia, que ocorrem através das solicitações dos diretores das unidades feitas em um grupo de Whatsapp... Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São cerca de 30 atendimentos por dia, que ocorrem através das solicitações dos diretores das unidades feitas em um grupo de Whatsapp, criado exclusivamente para este fim. A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) de Várzea Grande conseguiu garantir o reabastecimento de água nas escolas da rede municipal e assegurar a retomada das aulas nas unidades que estavam sofrendo com problema e até causando prejuízo por cancelamento de aulas. A ação faz parte do esforço coletivo de todas as secretarias municipais, buscando meios para resolver a crise hídrica da cidade.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Projeto proíbe retorno ao Brasil de torcedores estrangeiros envolvidos em tumultos e atos de violência

Sema promove oficina para elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Encontro das Águas

Corpo de Bombeiros remove abelhas que estavam em teto de residência