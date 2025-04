Em montagem, Graciele Lacerda mostra semelhança entre a filha e o avô: ‘Igual’ Graciele Lacerda, de 44 anos, compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (1º), uma montagem da filha, Clara, ao lado do avô paterno... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 18h10 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Graciele Lacerda compara filha com o pai de Zezé Di Camargo — Foto: Thai Lazarini/Divulgação

Graciele Lacerda, de 44 anos, compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (1º), uma montagem da filha, Clara, ao lado do avô paterno, Francisco Camargo, para mostrar a semelhança física entre os dois. A esposa do sertanejo Zezé Di Camargo, de 62 anos, pediu a opinião dos seus seguidores. A maioria concordou que a única filha do casal é a cara do avô, que já é falecido. “Qualquer semelhança é mera coincidência”, brincou, a esposa de Zezé.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais detalhes sobre essa curiosa semelhança!

Leia Mais em Momento MT:

Capacitação do TCE-MT busca desmistificar orçamento público e fortalecer políticas para mulheres

1ª Formação de Alfabetizadores do Programa Alfabetiza MT do ano letivo de 2025 acontece nesta quinta-feira (03.04)

Relator pede cassação de mandato do deputado Glauber Braga no Conselho de Ética