Emprego no agronegócio atinge recorde e reforça papel estratégico do setor O mercado de trabalho no agronegócio brasileiro iniciou 2025 com desempenho positivo, empregando 28,5 milhões de pessoas nos primeiros...

Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h37 )

