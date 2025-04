Empresa de tecnologia, em Sinop, revela como dados espaciais têm sido usados para monitorar o agro brasileiro O encontro entre o divulgador científico Sérgio Sacani e o professor doutor Carlos Antonio da Silva Junior, em Sinop (MT), expôs... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 07h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 07h25 ) twitter

O encontro entre o divulgador científico Sérgio Sacani e o professor doutor Carlos Antonio da Silva Junior, em Sinop (MT), expôs como a ciência espacial vem sendo utilizada para apoiar a gestão do território e o monitoramento ambiental no Brasil. Sacani, criador do canal Space Today, visitou a sede da empresa SpectraX, que tem como foco o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio e ao meio ambiente, por meio do uso de dados de satélite e algoritmos próprios.

