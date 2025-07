Equipe de vôlei de Cuiabá vence etapa estadual dos jogos escolares A equipe feminina de vôlei de Cuiabá conquistou, com garra e gostinho de revanche, o título da etapa estadual no Campeonato Estadual...

A equipe feminina de vôlei de Cuiabá conquistou, com garra e gostinho de revanche, o título da etapa estadual no Campeonato Estadual de Desporto Escolar. A competição aconteceu na quarta-feira (16), em Lucas do Rio Verde, e a vitória foi ainda mais simbólica por ter sido conquistada sobre o mesmo time (Sinop) que venceu no ano anterior. A revanche, em grande estilo, foi pelo placar incontestável por 3 sets a 0.

