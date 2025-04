Escola de Saúde Pública promove qualificação em mídias sociais para trabalhadores do SUS A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), promove o curso “Mídias Sociais... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h07 ) twitter

A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), promove o curso “Mídias Sociais e EduComunicaSUS para a Promoção da Saúde” para melhorar as habilidades de comunicação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). A capacitação ocorre no Hotel Fazenda Mato Grosso desta quarta a sexta-feira (9 a 11.4).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

