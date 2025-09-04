Estudantes que pagam em dia o Fies querem os mesmos descontos concedidos a inadimplentes em renegociações Estudantes que pagam em dia o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pediram o mesmo desconto concedido a quem estava inadimplente... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 18h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audiência Pública - Quitação de parcelas futuras do FIES para estudantes adimplentes. Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios do - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaç Momento MT

Estudantes que pagam em dia o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pediram o mesmo desconto concedido a quem estava inadimplente nas renegociações. O tema foi debatido na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados na quarta-feira (3). O Projeto de Lei 1306/24, da deputada Dayany Bittencourt (União-CE), equipara os benefícios de renegociação do Fies para adimplentes e inadimplentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT:

Comissão aprova criação de plano de atenção à doença pulmonar obstrutiva crônica

Festeja: Prefeitura de Sinop entrega 300 notebooks e amplia investimentos em tecnologia para professores

Festeja: Centro de Especialidades Médicas de Sinop será inaugurado amanhã (05)