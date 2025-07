Ex-moradora de rua que dançou Madonna passa no vestibular de Psicologia: ‘Venceu’ Maria Solange Amorim, conhecida nacionalmente após dançar espontaneamente a música “Holiday”, de Madonna, em um bar de Manaus no ano...

Maria Solange Amorim, conhecida nacionalmente após dançar espontaneamente a música “Holiday”, de Madonna, em um bar de Manaus no ano de 2020, emocionou o Brasil com sua trajetória de superação. Naquela época, Solange vivia em situação de rua, enfrentava dependência química e o luto pela perda do filho Pedro Paulo. Sua dança, gravada por um frequentador do bar, viralizou e chegou a ser compartilhada pela própria Madonna. Em 23 de julho de 2025, Maria Solange anunciou em suas redes sociais que foi aprovada no vestibular para o curso de Psicologia, na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo.

