Momento MT |Do R7

Executivo pede para comissão mista alterar Orçamento de 2025 O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Julio Arcoverde (PP-PI), recebeu ofício da ministra do Planejamento, Simone...

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Julio Arcoverde (PP-PI), recebeu ofício da ministra do Planejamento, Simone Tebet, solicitando alterações no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 (PLN 26/24). A ministra pede que o programa Pé-de-Meia tenha seus recursos elevados a qualquer tempo com projetos de créditos suplementares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre as mudanças propostas no Orçamento de 2025!

Leia Mais em Momento MT: