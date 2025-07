Expolucas 2025 começa nesta sexta-feira (1º) com programação voltada para as famílias luverdenses A partir desta sexta-feira (1º), Lucas do Rio Verde dará início às comemorações do 37º aniversário de emancipação político-administrativa...

Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share