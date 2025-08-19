Fagundes destaca decisão do CADE que suspende moratória da soja e reforça pressão por fim definitivo O senador Wellington Fagundes (PL-MT) comemorou nesta terça-feira, 19 de agosto, a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) comemorou nesta terça-feira, 19 de agosto, a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que suspendeu os efeitos da chamada Moratória da Soja — um acordo privado firmado desde 2006 entre tradings e ONGs para restringir a compra de soja de áreas desmatadas no Brasil, mesmo quando essas áreas estão dentro da legalidade do Código Florestal. A decisão também determinou a abertura de inquérito para apurar possível abuso de poder econômico e formação de cartel.

Para saber mais sobre essa importante decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

MT abre seleção para empresas participarem de grandes feiras nacionais e internacionais

Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá realiza mutirão de cirurgias

Ossada encontrada pela Polícia Civil revela indícios de tortura e decapitação