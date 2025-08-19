Fagundes destaca decisão do CADE que suspende moratória da soja e reforça pressão por fim definitivo
O senador Wellington Fagundes (PL-MT) comemorou nesta terça-feira, 19 de agosto, a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que suspendeu os efeitos da chamada Moratória da Soja — um acordo privado firmado desde 2006 entre tradings e ONGs para restringir a compra de soja de áreas desmatadas no Brasil, mesmo quando essas áreas estão dentro da legalidade do Código Florestal. A decisão também determinou a abertura de inquérito para apurar possível abuso de poder econômico e formação de cartel.
