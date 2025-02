Faustão recebe Gusttavo Lima em jantar de família, em casa: ‘Noite de pizza e vinho’ O apresentador Faustão, de 74 anos, deu um jantar em família e recebeu Gusttavo Lima, nesta quarta-feira (26). O registro do encontro... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h07 ) twitter

O apresentador Faustão, de 74 anos, deu um jantar em família e recebeu Gusttavo Lima, nesta quarta-feira (26). O registro do encontro foi compartilhado no Instagram por Luciana Cardoso, esposa do apresentador e também pelo filho dele, João Guilherme. Também estiveram à mesa na noite de pizza e vinho Dody Sirena, novo empresário do Embaixador, e o produtor Celso Giunti.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este encontro especial!

