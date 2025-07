Felipe Araújo completa 30 anos e ganha declaração do pai: ‘Sempre quis te dizer’ Felipe Araújo ganhou uma declaração emocionante nas redes sociais nesta quarta-feira (2), dia em que completa 30 anos de idade. O cantor... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 09h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 09h56 ) twitter

Felipe Araújo ganhou uma declaração emocionante nas redes sociais nesta quarta-feira (2), dia em que completa 30 anos de idade. O cantor foi surpreendido com uma homenagem do pai, João Reis Araújo, que é também seu empresário na carreira artística. João reuniu uma série de clique e vídeos da dupla no palco, quando chegou a soltar a voz ao lado do filho. “Hoje, é seu aniversário, mas quem sempre ganhou o presente foi eu por ter tido a sorte de ser seu pai, por ter sido agraciado por Deus com esse presente que é você! Meu filho, eu te confesso que, se não fosse pela sua força e pelo seu modo de conduzir nossas vidas, talvez, eu nem estivesse aqui!”, escreveu na legenda.” Para saber mais sobre essa emocionante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF apreende cocaína e prende homem no Aeroporto dos Guararapes

