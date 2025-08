Ferrovia Estadual: Rumo inicia diálogo com Lucas do Rio Verde sobre localização de terminal ferroviário Em um momento simbólico, no dia em que Lucas do Rio Verde comemorou seus 37 anos de emancipação (5), o Município recebeu a visita institucional... Momento MT|Do R7 06/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h58 ) twitter

Em um momento simbólico, no dia em que Lucas do Rio Verde comemorou seus 37 anos de emancipação (5), o Município recebeu a visita institucional da diretoria da Rumo Logística, empresa responsável pela implantação da Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo, que ligará Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá. O encontro, entre o prefeito Miguel Vaz, o gerente-executivo de relações institucionais e governamentais da Rumo, Rodrigo Verardino e a gerente de relações institucionais e governamentais de MT e MS, na Prefeitura, marcou mais um passo no avanço do projeto ferroviário, com início das tratativas sobre os estudos para definir a localização do terminal ferroviário em solo luverdense. Para mais detalhes sobre este importante projeto que pode transformar a logística de Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’

