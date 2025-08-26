Festeja Sinop 51: uma maratona de fé, música, esporte e cultura movimenta a cidade entre 31 de agosto e 14 de setembro
Entre os dias 31 de agosto e 14 de setembro, a Prefeitura de Sinop realiza o Festeja Sinop 51, um dos maiores eventos já organizados na história do município. Com o tema “Onde o coração da cidade bate mais forte”, a programação reunirá atrações nacionais, atividades esportivas, manifestações religiosas e culturais, além de momentos tradicionais que fazem parte da identidade da Capital do Nortão.
