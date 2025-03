Filha do cantor Daniel assume namoro com jogador de polo aquático: ‘Melhor juntos’ Lara Camillo, primogênita do cantor Daniel de 15 anos, assumiu por meio de suas redes sociais o relacionamento com Luca Avallone, de... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h07 ) twitter

Lara Camillo, primogênita do cantor Daniel de 15 anos, assumiu por meio de suas redes sociais o relacionamento com Luca Avallone, de 16 anos. Os dois postaram em conjunto um beijo durante um passeio de barco com a legenda “melhor juntos”. Na ocasião, os seguidores dos dois se surpreenderam com o crescimento da adolescente. “Lara cresceu! Uma moça linda”, elogiou uma pessoa. “Meu Deus! Ela está namorando”, se assustou outra.

