Filho de Mauricio de Sousa mostra foto da mãe e impressiona: ‘Linda com 75 aninhos’

Que colágeno! Mauro Sousa, de 37 anos, compartilhou uma foto da sua mãe, Alice Takeda, nos Stories do Instagram e a jovialidade dela não passou despercebida. Na imagem, ela aparece com um sorrisão no rosto e usando um conjuntinho de inverno cheio de estilo na empresa de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica. “Minha mãe sempre linda e estilosa com seus 75 aninhos”, escreveu o ator.

