Fluminense vence Fortaleza no Maracanã e sonha com G-6 do Brasileirão O Fluminense conquistou uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite deste sábado, em partida realizada no Maracanã...

O Fluminense conquistou uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na noite deste sábado, em partida realizada no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor carioca alcançou 27 pontos, aproximando-se da zona de classificação para a Libertadores (G-6) do Campeonato Brasileiro. Para o Fortaleza, a situação se agrava: a equipe cearense permanece com 15 pontos, afundada na zona de rebaixamento.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: