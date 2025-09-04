Foragido por tráfico de drogas e corrupção de menores é preso pela Polícia Civil em Colíder
Um homem envolvido em crimes de tráfico e drogas e corrupção de menores teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), em trabalho conjunto realizado pelas equipes das Delegacias de Colíder e Nova Canaã do Norte. Leia Mais em Momento MT:
