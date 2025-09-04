Logo R7.com
Foragido por tráfico de drogas e corrupção de menores é preso pela Polícia Civil em Colíder

Um homem envolvido em crimes de tráfico e drogas e corrupção de menores teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quarta...

Momento MT|Do R7

Um homem envolvido em crimes de tráfico e drogas e corrupção de menores teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), em trabalho conjunto realizado pelas equipes das Delegacias de Colíder e Nova Canaã do Norte.

