Força Tática de Sorriso recebe novas viaturas e amplia ações do programa Tolerância Zero A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) entregou nesta quarta-feira (28.5) duas novas viaturas do modelo Hyundai Creta para o 2º Pelotão... Momento MT|Do R7 28/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) entregou nesta quarta-feira (28.5) duas novas viaturas do modelo Hyundai Creta para o 2º Pelotão da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Sorriso (397 km de Cuiabá). Durante a entrega, o secretário de Segurança Pública, coronel PM, César Roveri, destacou que o reforço na estrutura da Força Tática vai contribuir com o planejamento de Governo na redução dos índices criminais, aliando a outras ações que vêm sendo implementadas como programa Vigia Mais MT e o programa Tolerância Zero.

Para mais detalhes sobre essa importante entrega e suas implicações para a segurança da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Seciteci disponibiliza novo sistema para inscrição em seletivo de cursos técnicos

Delegado afirma que fraudes em contratos dos consignados ocorreram na relação entre empresa e servidor

Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável de menor de 13 anos em Cuiabá