Formação de Cuidadores: Um Passo Importante para o Futuro dos Idosos

O curso de Cuidador de Idoso promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), teve seu encerramento concluído nesta terça-feira (30), na sede da pasta, com uma reunião de avaliação entre os coordenadores da edição do Qualifica Mulher.

