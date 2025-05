Franciny Ehlke curte feriado em fazenda de 600 mil m² dela e do marido: ‘Relaxing’ A influenciadora Franciny Ehlke, de 25 anos, escolheu a fazenda de 600 mil m² que tem com o marido, o bilionário Tony Maleh, de 36,...

A influenciadora Franciny Ehlke, de 25 anos, escolheu a fazenda de 600 mil m² que tem com o marido, o bilionário Tony Maleh, de 36, como destino para curtir o feriado desta quarta-feira (1º). Animada com a folga, ela não pensou duas vezes antes de embarcar sozinha no helicóptero — um presente do marido — e seguir rumo ao refúgio.

