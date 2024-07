Frio Sem Precedentes: Animais Congelam na Patagônia Argentina São esperadas durante o inverno no Hemisfério Sul as temperaturas mais baixas, especialmente na Patagônia e no Cone Sul da América... Momento MT|Do R7 30/07/2024 - 16h34 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ovelhas ficaram presas na neve por conta do frio

São esperadas durante o inverno no Hemisfério Sul as temperaturas mais baixas, especialmente na Patagônia e no Cone Sul da América Latina. Neste ano, no entanto, os termômetros chegaram a registrar -15°C, uma condição meteorológica tanto extrema quanto incomum.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Frio extremo congela animais na Patagônia argentina; veja fotos

• Brasil quer ter supercomputador e desenvolver modelos nacionais de IA

• Inep divulga cartão de confirmação da inscrição no Revalida 2024.2