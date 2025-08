Gabriela Versiani celebra 27 anos com festa intimista e presente de luxo: ‘Obrigada’ Gabriela Versiani celebrou seus 27 anos no fim de semana com uma festa íntima na fazenda da família, em Patos de Minas (MG) e registrou...

Gabriela Versiani celebrou seus 27 anos no fim de semana com uma festa íntima na fazenda da família, em Patos de Minas (MG) e registrou tudinho para compartilhar com os fãs nas redes sociais. A influenciadora e namorada de Murilo Huff mostrou que se presenteou com uma bolsa Hermès Birkin preta, avaliada em R$ 117 mil. “Minha Birkin chegou!! Sim, não sei fingir costume”, escreveu ela ao mostrar o item de luxo.

