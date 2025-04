Gefron apreende 340 tabletes de drogas e causa prejuízo de R$ 6,4 milhões às facções Policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, na noite desta quarta-feira (23.4), 340 tabletes de entorpecentes em... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h26 ) twitter

Policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, na noite desta quarta-feira (23.4), 340 tabletes de entorpecentes em uma caminhonete S10, na zona rural de Porto Esperidião (a 320 km de Cuiabá), município localizado na região de fronteira do Brasil com a Bolívia. O prejuízo causado às facções criminosas com a apreensão é de cerca de R$ 6,4 milhões.

Saiba mais sobre essa operação impactante e suas consequências no nosso parceiro Momento MT.

