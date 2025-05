Momento MT |Do R7

Girão cita viagem em jato, suposta extorsão e quer lobista na CPI das Bets O senador Eduardo Girão (Novo-CE) apontou nesta segunda-feira (26), em pronunciamento no Plenário, um possível esquema de extorsão...

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) apontou nesta segunda-feira (26), em pronunciamento no Plenário, um possível esquema de extorsão envolvendo a estrutura da CPI das Bets. Segundo o parlamentar, um lobista estaria exigindo dinheiro de empresários do setor para evitar a convocação deles para depoimentos na comissão. Girão citou reportagem da revista Veja que denunciou o caso e defendeu a convocação do lobista Silvio de Assis para prestar esclarecimentos.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos da CPI, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: