Governador homenageia estudantes destaques no Enem e no mundial de robótica

O governador Mauro Mendes realizou, no Palácio Paiaguás, uma homenagem a dezenas de estudantes da rede estadual que se destacaram nas provas do Enem e no Campeonato Mundial de Robótica. O evento ocorreu na manhã desta quinta-feira (8/5), e reuniu os vinte estudantes da rede estadual que conseguiram as melhores notas no exame e garantiram vagas em cursos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Saiba mais sobre essa emocionante homenagem e o futuro promissor desses jovens no nosso parceiro Momento MT.

