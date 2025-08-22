Governo de MT publica edital para concurso da PGE com 15 vagas para Procurador do Estado O Governo de Mato Grosso publicou, nesta quinta-feira (21.8), o edital do concurso público para o preenchimento de 15 vagas para o...

O Governo de Mato Grosso publicou, nesta quinta-feira (21.8), o edital do concurso público para o preenchimento de 15 vagas para o cargo de Procurador do Estado, além da formação de cadastro de reserva, na Procuradoria-Geral do Estado (PGE). “A abertura do concurso reafirma o compromisso do governo de fortalecer ainda mais a Procuradoria Geral do Estado, expandir nossa atuação nas áreas estratégicas e garantir suporte jurídico eficiente e rigoroso às políticas públicas em benefício da sociedade”, afirmou o procurador-geral do Estado, Francisco Lopes.

