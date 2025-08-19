Governo estuda reduzir tributo sobre equipamentos para data centers, afirma assessor da Fazenda
O governo estuda redução na carga tributária na importação de computadores destinados a data centers, disse nesta terça-feira (19),...
O governo estuda redução na carga tributária na importação de computadores destinados a data centers, disse nesta terça-feira (19), durante debate na Câmara dos Deputados, o assessor especial do Ministério da Fazenda Igor Marchesini. Data center é uma estrutura física, com elevado consumo de energia elétrica, que abriga a infraestrutura de tecnologia da informação, inclusive a armazenagem de dados. Com o avanço da inteligência artificial (IA), assumiram mais importância.
