Governo estuda reduzir tributo sobre equipamentos para data centers, afirma assessor da Fazenda O governo estuda redução na carga tributária na importação de computadores destinados a data centers, disse nesta terça-feira (19),... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h39 )

Audiência Pública - Infraestrutura para IA, fomento e sandbox regulatório. Dep. Aguinaldo Ribeiro (PP - PB) Momento MT

O governo estuda redução na carga tributária na importação de computadores destinados a data centers, disse nesta terça-feira (19), durante debate na Câmara dos Deputados, o assessor especial do Ministério da Fazenda Igor Marchesini. Data center é uma estrutura física, com elevado consumo de energia elétrica, que abriga a infraestrutura de tecnologia da informação, inclusive a armazenagem de dados. Com o avanço da inteligência artificial (IA), assumiram mais importância.

