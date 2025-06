Governo impõe novas regras para crédito rural no Plano Safra 25/26 e preocupa lideranças O governo federal definiu novas regras para a distribuição dos financiamentos com juros mais baixos no Plano Safra 2025/26. Com menos... Momento MT|Do R7 01/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 01/06/2025 - 09h57 ) twitter

O governo federal definiu novas regras para a distribuição dos financiamentos com juros mais baixos no Plano Safra 2025/26. Com menos dinheiro no caixa, a ideia é garantir que os recursos cheguem a quem realmente usa e precisa, além de reduzir o custo que o Tesouro tem para bancar parte dos juros cobrados pelos bancos.

Para entender todas as implicações dessas mudanças e como elas afetam os produtores rurais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

