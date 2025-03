Grazi Massafera e a filha Sofia vão juntas ao Lollapalooza e curtem Olivia Rodrigo: ‘Ama!’ Grazi Massafera, de 42 anos, e a filha Sofia Massafera, de 12 anos, curtiram juntas o primeiro dia de Lollapalooza Brasil nesta sexta... Momento MT|Do R7 29/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 29/03/2025 - 17h05 ) twitter

Grazi Massafera, de 42 anos, e a filha Sofia Massafera, de 12 anos, curtiram juntas o primeiro dia de Lollapalooza Brasil nesta sexta-feira (28), em São Paulo. A atriz levou a herdeira, fruto do antigo relacionamento com Cauã Reymond, para assistir ao show de Olivia Rodrigo, uma das headliners da noite no festival. A atriz mostrou vários momentos da filha durante o show. A mãe babona, mostrou a filha empolgada cantando e gravando, enquanto assistia ao show. Confira:

