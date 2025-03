Grupo chinês estuda investimento em Rondonópolis A cidade de Rondonópolis está no radar de uma grande indústria chinesa para investimentos. Uma comitiva do Haid Group visitou o prefeito... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h26 ) twitter

A cidade de Rondonópolis está no radar de uma grande indústria chinesa para investimentos. Uma comitiva do Haid Group visitou o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, na tarde desta sexta-feira (14), no paço municipal, para explanar sobre a intenção de implantação de uma fábrica da empresa chinesa no estado de Mato Grosso, estando Rondonópolis entre as cidades cotadas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este potencial investimento que pode transformar a economia local!

