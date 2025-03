Há 40 anos, Brasil encerrava ditadura militar e caminhava para a redemocratização Com o juramento constitucional de posse, o então vice-presidente da República, José Sarney, encerrava há 40 anos, em 15 de março de... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h06 ) twitter

Com o juramento constitucional de posse, o então vice-presidente da República, José Sarney, encerrava há 40 anos, em 15 de março de 1985, um capítulo sombrio da história brasileira – os 21 anos de ditadura militar. Tancredo Neves, eleito de forma indireta por um colégio eleitoral em 15 de janeiro daquele ano, foi internado para uma cirurgia no intestino na véspera da posse, fato que mudaria radicalmente o futuro do país.

Para entender todos os detalhes desse momento crucial da história brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

