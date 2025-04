Helena, filha de Neymar, ganha festa de 9 meses com presença de Rafaela: ‘Madrinha’ Helena, filha de Neymar, de 33 anos, com a influenciadora e modelo Amanda Kimberlly, de 29, ganhou uma festa de mesversário pelos seus... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h27 ) twitter

Amanda Kimberlly celebra os 9 meses de Helena, sua filha com Neymar — Foto: Reprodução/Instagram

Helena, filha de Neymar, de 33 anos, com a influenciadora e modelo Amanda Kimberlly, de 29, ganhou uma festa de mesversário pelos seus 9 meses de vida, nesta segunda (21). A comemoração, teve direito à presença da tia, que também é madrinha, a influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar. “Nove meses da Tutuca”, escreveu Rafaella, ao postar as fotos nas redes sociais. O tema da decoração foi de Páscoa, com direito a bolo e docinhos personalizados em formato de ovos e de coelhinhos, além de um lookinho quadriculado e bordado com o animal usado por Helena, e até à presença de um “Coelho da Páscoa”.

