Momento MT |Do R7

Heróis de Verde: Bombeiros Salvam Filhote de Anta em Confresa O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde desta segunda-feira (12.08), um filhote de anta com ferimentos...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde desta segunda-feira (12.08), um filhote de anta com ferimentos próximo à ponte do Rio Sabino, no município de Confresa (a 1058 km de Cuiabá).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.