HMC reforça regras de visitação, permanência e normas para acompanhantes

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) por meio do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), reforça aos pacientes, acompanhantes e visitantes...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) por meio do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), reforça aos pacientes, acompanhantes e visitantes as normas de funcionamento e convivência nas dependências da unidade. O objetivo é garantir um ambiente seguro, organizado e confortável, contribuindo para a qualidade da assistência prestada.

