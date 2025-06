Hugo Motta: “Executivo tem que liderar e defender o que é correto para o país” O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o governo deve liderar e defender uma agenda de mudança... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o governo deve liderar e defender uma agenda de mudança do ponto de vista fiscal para melhorar ao ambiente econômico do país. Motta afirmou que todos os setores da sociedade vão ter resultados positivos com a redução dos juros, o dólar mais controlado e fatos positivos na área da economia. Segundo ele, o Brasil poderia estar mais atrativo se fizesse o “dever de casa”. As afirmações foram feitas em discurso no 3º Simpósio Liberdade Econômica, que debateu a situação econômica e fiscal brasileira. Para mais detalhes sobre as declarações de Hugo Motta e a agenda fiscal do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Michelly Alencar acompanha reordenamento de ambulantes no Centro de Cuiabá

Comissão aprova proibição de punição coletiva de torcidas organizadas se estádio tiver identificação biométrica

Comissão discute cobrança abusiva de sobre-estadia no transporte marítimo