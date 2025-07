Idealizador da Ferrogrão garante que projeto não tem impedimentos e licitação deve ocorrer em 2026

Momento MT |Do R7

O idealizador, empresário e presidente da empresa responsável pelo projeto da Ferrogrão, Guilherme Quintella, anunciou ontem (23), durante um evento organizado pela Prefeitura de Sinop em parceria com entidades representativas, que não há nenhum impedimento para o prosseguimento com o desenvolvimento de projetos que compõem a ferrovia que ligará Sinop (MT) ao porto de Miritituba (PA). A licitação que escolherá a empresa que executará a implantação da ferrovia, deverá ocorrer no primeiro semestre de 2026.

