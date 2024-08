Imunização em Massa: Mais de 10 Mil Animais Vacinação Antirrábica Um total de 10.296 animais entre cães e gatos receberam a vacina contra a raiva em Lucas do Rio Verde, no último sábado (17). O Dia...

Um total de 10.296 animais entre cães e gatos receberam a vacina contra a raiva em Lucas do Rio Verde, no último sábado (17). O Dia D de vacinação aconteceu em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 7h às 17h e contou com sistema Drive Thru na Unilasalle.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.