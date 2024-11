Incêndios florestais em Mato Grosso: Bombeiros em ação

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso combate 27 incêndios florestais no Estado neste domingo (13.10). Atuam mais de mil bombeiros, em regime de revezamento, com apoio de brigadistas contratados pelo Governo do Estado e agentes de órgãos federais.

