Indea informa suspensão do comércio da vacina Excell 10 em MT
O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) informa que as 446 revendas agropecuárias de Mato Grosso autorizadas ao comércio...
O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) informa que as 446 revendas agropecuárias de Mato Grosso autorizadas ao comércio de vacinas precisam suspender imediatamente a venda da vacina para bovinos, ovinos e caprinos da marca ‘Excell 10’, de lotes 016/2024 e 018/2024. A medida segue orientação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que por meio de nota determinou na terça-feira (19.8) a suspensão da vacina fabricada pela Dechra Brasil Produtos Veterinários, após a morte de mais de 200 animais no Piauí (PI). Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea) informa que as 446 revendas agropecuárias de Mato Grosso autorizadas ao comércio de vacinas precisam suspender imediatamente a venda da vacina para bovinos, ovinos e caprinos da marca ‘Excell 10’, de lotes 016/2024 e 018/2024. A medida segue orientação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que por meio de nota determinou na terça-feira (19.8) a suspensão da vacina fabricada pela Dechra Brasil Produtos Veterinários, após a morte de mais de 200 animais no Piauí (PI).
Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: