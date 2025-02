Inovação digital: “Conecta Lucas” facilita serviços públicos em Lucas do Rio Verde O aplicativo “Conecta Lucas”, desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, oferece aos cidadãos...

O aplicativo “Conecta Lucas”, desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, oferece aos cidadãos uma forma prática e moderna de acessar serviços públicos. Disponível gratuitamente no App Store e no Google Play, o app conta com funcionalidades que simplificam o dia a dia dos moradores.

