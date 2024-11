Inovação em foco: mais de 700 servidores se reúnem em jornada transformadora Com o tema “Colaborar para Transformar”, as atividades do Outubro Movimente 2024 continuam até o próximo dia 24. Mais de 700 servidores... Momento MT|Do R7 16/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h10 ) twitter

Com o tema “Colaborar para Transformar”, as atividades do Outubro Movimente 2024 continuam até o próximo dia 24. Mais de 700 servidores já participaram de palestras, oficinas, atividades esportivas, desafios de inovação e workshops. A programação diversificada, que visa incentivar práticas inovadoras entre os servidores públicos de Mato Grosso, ocorre nas modalidades presencial, online e híbrida. Este ano, a iniciativa conta com a parceria da Rede InovaGov/MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Sebrae/MT. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



