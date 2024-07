Inscreva-se no 14º Campeonato Municipal de Futebol Amador em Lucas do Rio Verde Estão abertas a partir de hoje (05), as inscrições para o 14º Campeonato Municipal Sicredi/Martinello de Futebol Amador. A iniciativa...

Momento MT|Do R7 05/07/2024 - 15h05 (Atualizado em 05/07/2024 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share