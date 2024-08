Integração Policial: Mato Grosso Lidera Inovação em Segurança

Momento MT |Do R7

Dois sistemas criados pela Polícia Civil de Mato Grosso passaram a ser utilizados pelas forças policiais de outros nove estados do país, de forma integrada, neste mês de agosto. Outros oito entes da federação do Brasil estão em fase de homologação para participar do sistema integrado.

