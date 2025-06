Inter Miami e Al Ahly empatam sem gols na abertura do Mundial de Clubes O Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al Ahly, do Egito, empataram em 0 a 0 neste sábado (14) no jogo de abertura da Copa do Mundo de... Momento MT|Do R7 15/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 15/06/2025 - 01h35 ) twitter

O Inter Miami, de Lionel Messi, e o Al Ahly, do Egito, empataram em 0 a 0 neste sábado (14) no jogo de abertura da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, disputado no Hard Rock Stadium, em Miami. O resultado garantiu o primeiro ponto para ambas as equipes na competição, que aguardam agora o desfecho do confronto entre Palmeiras e Porto, neste domingo, para definir as posições da rodada inicial da fase de grupos.

