Intercâmbio aprimora habilidades da GOE em situações de crise

Com foco na atualização dos procedimentos técnicos no gerenciamento de crises e resgate de reféns, sete operadores táticos da Gerência de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil de Mato Grosso, concluíram na primeira quinzena de outubro, um intercâmbio operacional, realizado com o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar de São Paulo.

