Italo Ferreira e namorada abrem álbum de viagem em Baía Formosa: ‘Paradisíaco’

26/02/2025 - 18h26

O surfista Italo Ferreira, de 30 anos, e a nova namorada, a nutricionista Sofia Larocca, abriram nesta terça-feira (25), um álbum de uma viagem do casal à Baía Formosa, no extremo leste do Rio Grande do Norte. Eles postaram cliques e vídeos aproveitando a paradisíaca região, com suas belíssimas praias. O campeão olímpico e Sofia assumiram o romance em novembro durante uma viagem a Portugal. Ele estava solteiro desde junho, quando chegou ao fim o namoro de dois anos com Ana Clara Medeiros, conhecida como Kali. Confira cliques abaixo:

