Jogos Estudantis 2025 batem recorde de inscritos em Várzea Grande Com recorde de participação, os Jogos Estudantis de 2025 foram abertos oficialmente na noite desta sexta-feira (17), no ginásio poliesportivo... Momento MT|Do R7 19/04/2025 - 02h45 (Atualizado em 19/04/2025 - 02h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com recorde de participação, os Jogos Estudantis de 2025 foram abertos oficialmente na noite desta sexta-feira (17), no ginásio poliesportivo do Fiotão, em Várzea Grande. Cerca de 2 mil alunos de 46 escolas estão inscritos nas competições, que acontecem entre os dias 22 de abril e 11 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Evento de influenciador é interrompido pela PM em Colíder e adiado; prefeito se manifesta

FICCO/RR prende trio de venezuelanos por tráfico de drogas em Roraima

Influenciador é preso em Colíder durante gravação na praça; prefeito diz que havia autorizado presença